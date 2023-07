La Bce lancia un’indagine online per decidere la grafica delle nuove banconote | ma il sito per partecipare al sondaggio non funziona

Leggi su open.online

(Di lunedì 10 luglio 2023) «La tua opinione è importante per noi». Peccato che non la si possa esprimere. Inizia con un intoppo il processo partecipativo che porterà la Banca centrale europea a scegliere la vestedella prossima serie diin euro, che sarà messa in circolazione, verosimilmente, dopo il 2026. Fino al 31 agosto di quest’anno, i cittadini europei potranno contribuire almirato a individuare una tra le sette macroaree proposte: 1) uccelli; 2) cultura europea; 3) valori europei rispecchiati nella natura; 4) il futuro ti appartiene; 5) mani; 6) la nostra Europa, noi; 7) fiumi: acque di vita dell’Europa. Tuttavia, nella giornata di lancio dell’iniziativa – il 10 luglio -, la sezione web dedicata all’indagine è risultata irraggiungibile per diverse ore: «The site is down for maintenance». Comunque, la presidente la presidente ...