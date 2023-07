Kledi | la lettera della moglie Charlotte per il figlio | la forza nella malattia

Leggi su dilei

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sono trascorsi quasi tre anni da quandoKadiu e laLazzari hanno accolto in famiglia Gabriel, il loro secondo. Una gioia immensa che è stata travolta, però, dall’ombra. Nulla è stato come avrebbero immaginato, eppure non si sono persi d’animo, accompagnando il piccolo in un lungo e difficile percorso di riabilitazione come solo due genitori amorevoli possono fare.hanno mostrato unache è d’esempio per tutti e che prende forma, ancora una volta, nelle parole che la donna ha condiviso su Instagram.Kadiu eLazzari, laKadiu, ...