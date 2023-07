Kata | un mese fa la scomparsa della bimba peruviana svanita nel nulla Preso il Dna di 70 persone

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 10 luglio 2023) È passato oramai unda quando ladi 5 anni, Mialeya Chiclio Alvarez, detta, èdal cortile dell’ex-hotel Astor di Firenze, in via Maragliano, dove viveva con la famiglia insieme ad oltre un centinaio diche avevano occupato la struttura. Era il primo pomeriggio del 10 giugno epiccola, come la chiamano i familiari, e, ad oggi non c’è alcuna traccia, nonostante le ricerche e le indagini non si siano mai fermate. Nessun elemento capace di dare una svolta all’inchiesta aperta dalla Procura di Firenze ipotizzando il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione è arrivato finora dall’esame di tutti i filmati delle telecamere di videosorveglianza intorno all’ex albergo Astor ...