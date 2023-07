Kata | un mese fa la scomparsa della bambina a Firenze Appello dei genitori a Meloni

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 10 luglio 2023) Era il 10 giugno, esattamente unfa, quandoleya Alvarez spariva nel nulla dall’ex hotel Astor di, lo stabile occupato dove laperuviana di cinque anni viveva con la madre e il fratello. La Procura continua le indagini per sequestro a scopo di estorsione: una delle ipotesi finora più accreditate è che la sua sparizione possa essere collegata al racket degli alloggi, ma non viene del tutto esclusa la pistapedofilia. Di certo al momento sembra continuare a esserci solo il video che la riprende per l'ultima volta nell'ex albergo, alle 15:12 quando sale da sola le scale interne al cortile fino al terzo piano e successivamente, alle 15:13, quando torna giù, sempre da sola. Poi scompare.