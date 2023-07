Kata scomparsa | la mamma | ' È viva | potrebbe essere all' estero'

(Di lunedì 10 luglio 2023) Un centinaio di persone, soprattutto immigrati peruviani, ma anche alcuni fiorentini, hanno manifestato stasera per chiedere di liberare e far tornare a casaleya,, la bimba di 5 anni ...

Un centinaio di persone, soprattutto immigrati peruviani, ma anche alcuni fiorentini, hanno manifestato stasera per chiedere di liberare e far tornare a casa Kataleya, Kata, la bimba di 5 ...Il 10 giugno la sparizione della piccola dall’ex Hotel Astor. Da allora tante segnalazioni e indagini ma nessun elemento. Che fine ha fatto la bambina