Kata | la piccola rapita un mese fa a Firenze | la madre accusa | Italiani indifferenti

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’intervista al Messaggero di questa Katherine Alvarez,di, la bimba di 5 anni scomparsa unfa da un alveare di extracomunitari a, è un capolavoro per capire tutto di questi tempi inafferrabili: c’è il vittimismo migrante, c’è il dire e non dire, l’alludere sfuggente, c’è l’o

In quel momento, suo padre è in carcere, sua madre al lavoro e lo zio, a cui era stata affidata, non presta attenzione alle faccende della. Poco prima,avrebbe avuto un diverbio con un ...Della, come la chiamano i familiari, nessuna traccia, nonostante le ricerche e le indagini non si siano mai fermate. Nessun elemento capace di dare una svolta all'inchiesta aperta ......bimba scomparsa". Intanto la città stasera si ritrova per un'altra manifestazione in modo da tenere alta l'attenzione sul caso. L'ultima immagine di di Kataleya Mia Alvarez , per tutti, ...

Un mese fa la scomparsa di Kata a Firenze AGI - Agenzia Italia

“Non so se dipende dal fatto che siamo stranieri. Nessuno si è avvicinato a me, a dirmi cosa fare. Nessuno di importante, nemmeno il sindaco. Ho solo l’aiuto del mio avvocato”. A una mese dalla ...FIRENZE. I cartelli con la foto di Mia Kataleya Alvarez hanno resistito a un mese d'intemperie per le strade di una zona poco nobile di Firenze, non hanno visto esaudire la «preghiera» di ritrovarla c ...