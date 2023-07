Juventus | primo colpo “alla Giuntoli” in arrivo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il nuovo direttore sportivo dei bianconeri sta lavorando in entrata e in uscita. C'è l'idea per unin pieno "stile".

Commenta perNei giorni scorsi c'è stata una telefonata di mercato trae Bologna. Lo racconta il Corriere dello Sport, secondo il quale i rossoblù hanno chiesto Miretti e Cambiaso , che ha già ...Cristiano Giuntoli sta lavorando fin dalle prime ore dal suo arrivo allain chiave mercato. Colpi in uscita ma anche soprattutto in entrata. Proprio in quest'ottica non può che rientrare il grande interesse mostrato in queste ore per il gioiellino dell' Hertha ...Le vacanze sono finite anche per la. Al centro sportivo bianconero della Continassa è tempo di test, mentre al J Medical è ... ilad arrivare è stato il terzo portiere, Pinsoglio , ...

Fagioli in primo piano e Pogba sullo sfondo: seconda maglia Juve Tuttosport

Pronostici Calciomercato 10 luglio 2023. Cifre folli dall'Arabia Saudita per Milinkovic-Savic. La Juventus rischia la beffa.Sgarbo clamoroso in casa Juventus e Giuntoli resta a mani vuote: il giocatore è vicino a firmare con la Fiorentina.