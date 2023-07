Juve-Napoli per Mavropanos

... riferendosi al passato, con critiche rivolte allaper l'episodio legato all'ottobre 2020 quando ilnon partì per Torino a causa della positività di Zielinski ed Elmas e di un membro ...leggi anche, Giuntoli ufficialmente nuovo ds bianconero 'Giuntoli A saperlo me ne liberavo ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti foto e video "Inizia una nuova 3ra":presenta ...Osimhen via dalLa risposta di De Laurentiis Oltre alla questione Giuntoli, Aurelio De Laurentiis si è soffermato su . Che ad oggi rimane il punto di riferimento del. " Se indosserà ...

Juventus, possibile sgarbo di Giuntoli al Napoli: nel mirino il centrocampista dei sogni di ADL DailyNews 24

«Le dichiarazioni di Giuntoli Non me le aspettavo, mi ha preso di sorpresa. Se lo avessi saputo forse me ne sarei liberato prima». È il commento di Aurelio De Laurentiis ...In occasione della conferenza stampa di presentazione delle nuove maglie, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto così a una domanda relativa alle ...