Joe Biden accolto da Re Carlo III al Castello di Windsor

Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il primo ministro a Downing Street, poi si è recato al castello di Windsor per essere ricevuto dal sovrano per il primo faccia a faccia successivo all'...La premier italiana si è anche classificata quarta nel mondo, davanti aGiorgia Meloni è il primo leader in Europa e nelle prime posizioni nel mondo per consenso. A sancirlo è la Morning ...Il presidente americanoè atterrato al castello di Windsor per il suo primo incontro con Re Carlo III dalla sua incoronazione a cui non aveva partecipato, inviando in sua vece, la moglie Gill. Dopo aver salutato ...

Prima del viaggio in Europa: Joe Biden svaccato a prendere il sole in spiaggia Corriere TV

Se invece installi solo i cookie strettamente necessari, visualizzerai pubblicità generalista casuale anziché personalizzata, che potrebbe infastidire la tua navigazione perché non sarà possibile ..."Non c'è una decisione finale ancora presa ma confido che gli Alleati mandino un chiaro messaggio all'Ucraina e che domani ci sia un accordo. E' ...