Jeanne du Barry – La favorita del Re | data di uscita

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 10 luglio 2023) ”du” film diretto e interpretato da Maïwenn che ha come protagonista principale Johnny Depp. Quando uscirà in Italia? Dopo la presentazione ed apertura fuori concorso a Cannes, arriva in ItaliaDufilm che segna il ritorno di Johnny Depp dopo la causa contro Amber Heard. Distribuito da nelle sale da Notorious Pictures a partire dal 30 agosto. Johnny Depp Parlando del suo ruolo nel filmdue del suo stupore per essere stato scelto come interprete di Re Luigi XV Johnny Depp confessa: ”Credevo che qualcuno avesse fatto un terribile errore. Ho perfino chiesto a Maïwenn se non volesse provare con un attore francese. Ci ha pensato un po’, poi mi ha detto che aveva già proposto loro la parte e non aveva funzionato. È stata abbastanza ...