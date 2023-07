Jason Statham | chi è l’attore? Scopriamo tutti i film che ha fatto e la sua vita privata

Andando cronologicamente in ordine, il primo titolo del secondo semestre del 2023 è I mercen4ri - Expendables di Scott Waugh, e interpretato da un manipolo di last action heroes:, ...Nel film non mancano Sylvester Stallone , Dolph "Ti spiezzo in due" Lundgren e, ma anche Andy Garcia, 50 cent e Megan Fox , a dare un tocco di sensualità femminile alla vicenda. I ...Nel cast anche. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW . Creed - Nato per combattere (2015) Creed - Nato per combattere: Il Nuovo trailer italiano ufficiale -...

I mercenari 4 - Jason Statham condivide alcuni scatti del dietro le ... ComingSoon.it

Il quarto capitolo del fortunato franchise, scritto e interpretato da Sly, sta per tornare con diversi volti storici ma anche con alcune new entry, tra cui Andy Garcia e il rapper 50 Cent ...Vertice 360 ha diffuso in rete il trailer italiano di I Merc4nari, il titolo scelto per I Mercenari 4, ennesimo capitolo della saga action The Expendables.