Jankto torna in Italia dopo il coming out | Abodi | ' Non amo le ostentazioni | ma rispetto le scelte individuali'

(Di lunedì 10 luglio 2023) A certi livelli è stato il primo a dichiararsi omosessuale . Un bel coraggio quello di, centrocampista ceco che èto in, al Cagliari , dove ritroverà Claudio Ranieri come ...

: 'Ciao, sono omosessuale e non voglio più nascondermi'. Coming out dell'ex calciatore di serie A I precedenti Come dettoè il primo che ad alti livelli ha deciso di fare questo ...Il centrocampista, che in passato ha indossato le maglie di Udinese e Sampdoria,in Serie A con la casacca del Cagliari.è il primo calciatore europeo di alto livello a fare coming out (...Il centrocampista, che in passato ha indossato le maglie di Udinese e Sampdoria,in Serie A con la casacca del Cagliari.è il primo calciatore europeo di alto livello a fare coming out (...

Jankto torna in serie A dopo il coming out, giocherà nel Cagliari la Repubblica

A febbraio è diventato il primo calciatore europeo di alto livello a fare coming out. Oggi Jakob Jankto potrebbe tornare a giocare in Serie A, con la maglia del neopromosso Cagliari. Una scelta, ...l'arrivo di Jankto fa parlare anche perché il 13 febbraio, da tesserato dello Sparta Praga, ha fatto pubblicamente coming out rivelando di essere gay. Diventa così il primo calciatore omosessuale a gi ...