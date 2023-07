Jankto | le parole del ministro Abodi spiegano quanto il coming out sia necessario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Ha fatto scalpore, in questi giorni, il rientro in Italia del giocatore Jakub, dichiaratamente gay. Il primo in serie A, nella squadra del Cagliari. In un mondo – quello del calcio – in cui sono ancora molto forti i sentimenti negativi sull’omosessualità. Un rientro, dunque, che fa già rumore. Non solo nei commenti da bar e sul web, ma anche ai piani alti della politica. Prima di entrare nel caso specifico, credo sia importante partire da un presupposto fondamentale: ilout è un atto politico. E lo è sempre. Sia fatto in casa di fronte a un genitore che vuole (o a cui si vogliono dare) spiegazioni. Sia a livello pubblico, soprattutto se a farlo sono personaggi molto noti. Ilout èperché viviamo in una società che prevede solo l’eterosessualità dei suoi componenti (e che potremmo così ...