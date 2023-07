Jakub Jankto è il primo calciatore dichiaratamente gay che gioca in serie A | il suo coming out e l’arrivo al Cagliari

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, risponde così ad una domanda su. Il calciatore ceco recentemente ha fatto coming out rendendo pubblica la propria omosessualità. Il centrocampista, ...Roma, 10 lug. " "Resto inorridita per le parole usate dal Ministro Andrea Abodi che definisce 'ostentazione' la scelta del calciatoredi dichiarare il proprio orientamento sessuale. Le affermazioni del Ministro risultano spiacevoli e inopportune, a maggior ragione perché ricopre una carica istituzionale". Così Pina ...Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi , commenta così il ritorno in Italia di, 27enne ceco prossimo alla firma con Cagliari. Il centrocampista, che vanta un passato con le ...

Jakub Jankto è il primo calciatore dichiaratamente gay a giocare il serie A: i dettagli del suo coming out e l'arrivo al Cagliari VIDEO Essere il primo non sempre è una etichetta semplice da ...Il Cagliari e Claudio Ranieri hanno dimostrato di essere aperti all'inclusione e al rispetto delle diversità, accogliendo Jankto nella loro squadra ...