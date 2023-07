Isola dei Famosi | Helena Prestes vuota il sacco sul rapporto con Antonino Spinalbese e poi svela | Farei il Gf Vip | ma

A distanza di alcune settimane dalla fine de L'Famosi , Helena Prestes ha rilasciato una nuova intervista a Fanpage in cui ha ricordato la sua esperienza in Hondura e non solo. La modella, infatti, ha colto l'occasione per chiarire una ...Dal 14 al 16 luglio le proiezioni saranno all'di Tavolara: Il 14 luglio si vedrà l'esordio di ... della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla cultura,comuni di Olbia, assessorato ...L'attrice ha sposato Gianpaolo Sannino sull'più esclusiva d'Italia I due sono tornati a essere una coppia a distanza di tantissimi anni ... "Avevo 20 anni e appena finito la serieCesaroni. ...

Pamela Camassa: All'Isola dei famosi ho perso pochi chili, merito di un allenamento intensivo Fanpage.it

È uscita una miniserie che parla di lui e dei tanti dubbi attorno all'incidente che nel 1978 causò la morte del 19enne tedesco Dirk Hamer ...Da isola di prossimità a discarica abusiva. In via Monte Pizzo i 13 secchioni che dovrebbero fornire la zona sono diventati la discarica della città. A lanciare l’allarme e ...