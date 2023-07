Islanda | eruzione di un vulcano vicino Reykjavik

(Di lunedì 10 luglio 2023) A precedere l', una serie di scosse di terremoto iniziata nei giorni scorsi Iniziata l’di unina circa 50 km dalla capitale. Secondo l’ufficio meteorologico islandese, l’è iniziata intorno alle 16.40 dal lato nord di una piccola montagna chiamata Litla Hrút e si ritiene che la crepa sia lunga circa 200 metri. In cima al, è visibile un alto pennacchio di fumo in uscita. A precedere l’, una serie di scosse iniziata nei giorni scorsi nel nord-est delFagradalsfjall con un terremoto di magnitudo 3.6 che è stato avvertito sulla penisola di Reykjanes e nell’area della capitale. Dopo la prima, sono state registrate circa 2.200 scosse, la più forte delle quali è ...

Un vulcano ha eruttato a 50 chilometri a sudovest da Reykjavik, capitale dell'. Secondo quanto ha dichiarato Kristín Elísa GuÐmundsdóttir, esperta dell'Ufficio ...tutto Gestisci cookie L'...Nel 2010 l'del vulcano Eyjafjallajoekull, accompagnata da un'altissima emissione di ceneri, bloccò il traffico aereo per giorni, perturbando voli in tutto il mondo e causando disagi a oltre ...Un'vulcanica e scoppiata oggi in, a circa trenta chilometri da Reykjavik. Ad annunciarlo e l'istituto meteorologico islandese. Il fenomeno e avvenuto intorno alle 16.20 nei pressi di ...

Islanda, eruzione a 50km da Reykjavík: scossa di terremoto di magnitudo 5.1 | Il video della lava è impressionante | Si ... Il Riformista

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Nell'area del vulcano Fagradalsfjall e Keilir, sulla Penisola del Reykjanes, in Islanda, c'è il rischio di una nuova eruzione. Dal 4 luglio scorso sono stati infatti ...