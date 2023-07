Inter | triangolo da chiudere presto in porta La situazione – SI

(Di lunedì 10 luglio 2023) L’deveal piùunimnte in. Da André Onana ai futuri sostituti, un solo obiettivo per Alfredo Pedullà su Sportitalia. OBIETTIVO – Erik ten Hag ha chiesto André Onana entro venerdì per il ritiro del Manchester United. L’chiede ancora 60 milioni, ma si dovrebbecon un altro rilancio. Con i suoi soldi i nerazzurri dovrannopoi subito Yann Sommer dal Bayern Monaco e Anatolij Trubin dallo Shakhtar Donetsk. Il prezzo dei due in totale si potrebbe aggirare intorno ai 21 milioni di euro, di cui 15 per l’ucraino. L’obiettivo della dirigenza è quello di completare queste operazioni inper poi puntare tutto su Romelu Lukaku, che non aspetterà fino alla fine ...

.../ AFP) Lukaku al momento vive le sue giornate di calciomercato circondato da undi indecisi. Da una parte c'è l'Al Hilal, ma il belga vuole restare in Europa. Da una parte c'è l', che ...Un vero e propriodi mercato sull'asse Milan -- Barcellona. Come sempre in questo momento dell'anno è il calciomercato a dettare i tempi della giornata, il calcio giocato è per il momento in pausa ...tra Juventus edche coinvolge club e giocatori: parte tutto dalla situazione legata a BrozovicDopo una deludente esperienza in prestito al Chelsea, Denis Zakaria rientrerà alla ...

Lukaku non vuole andare alla Juve ed è disposto ad accettare una riduzione del suo stipendio per restare con i nerazzurri altre stagioni.