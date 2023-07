Inter | tre club di Serie A su Fabbian | sarà gestito così

...e prima ancora dell', il serbo è ad un passo dal firmare coi sauditi dell'Al Hilal: 40 milioni di euro per la Lazio, col calciatore in scadenza fra dodici mesi, 20 milioni di euro annui per...È questa l'idea che al momento sta portando avanti l', che nel frattempo si è assicurata le ... Al momento mancano ancora il primo e il secondo portiere, quando mancano meno digiorni al raduno ...Indice dei contenuti Come ripartono, Milan e Juventus Il lunedì della Serie A: Juventus e Milan Come ripartono, Milan e Juventus Oggi sono ripartite legrandi storiche del nostro ...

Inter, tre sfide da vincere: Inzaghi riapre il cantiere Tuttosport

"Se dovesse diventare ufficiale mi dispiacerebbe molto. Ha fatto delle cose straordinarie, ambientandosi in un calcio completamente differente, nuovo e con una lingua diversa. È ...L'Inter sta operando sul calciomercato in ogni reparto e l'allenatore, Simone Inzaghi, ha chiesto all'amministratore delegato Marotta dei rinforzi ...