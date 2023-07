Male, malissimo per l'. I nerazzurri venderanno quasi certamente Andre Onana al Manchester United e non potranno fare affidamento sul candidato numero uno, Anatoliy Trubin . Il portiere sotto contratto con lo ...D'Ambrosio, quasi dieci anni in nerazzurro È terminata alla fine di questa stagione l'esperienza in magliaper Danilo D'Ambrosio. Per il classe 1988 quasi dieci anni in nerazzurro per un totale ...Ma ce ne sono altri in arrivo BROZOVIC ALL'AL - NASSR, TRATTATIVA AI DETTAGLI Il club saudita e l'hanno definito l'accordo: il centrocampista andrà a percepire un triennale da 20 milioni di ...

Inter, si raffredda la pista Trubin: lo Shakhtar vuole 35 milioni ItaSportPress

Clamoroso rovesciamento di fronte sponda Ucraina, con lo Shakthar che fissa il prezzo. Non meno di 35 milioni per Trubin ...Mercato Inter: I nerazzurri continuano a trattare col Chelsea per ... Mönchengladbach ed entro la prossima settimana potrebbero arrivare importanti novità. Si raffredda invece la pista per Kilman, ...