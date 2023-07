Inter-Lukaku | il Chelsea gioca al rialzo | interviene l’avvocato Ledure

(Di lunedì 10 luglio 2023) Quando si legge un libro la procedura è sempre la stessa: inizio accattivante, intreccio sempre più ingarbugliato e finale mozzafiato. Tale andamento sembra essere seguito alla lettera anche nel corso della sessione estiva di calciomercato. In molti casi il rifiuto di un club sorprende tutti e una trattativa conclusa senza intoppi insospettisce i tifosi più accaniti. A seguire un copione differente è Romelu, protagonista delle contrattazioni di. Tra l’aumento di cifre faraoniche, cambi di rotta e laute proposte di altri club Big Rom non smette mai di stupire., a distanziaresono 10 milioni di euro L’inizio della Serie A 2023/2024 è sempre più vicino ed il ritiro a Appio Gentile della Beneamata, non è altro che uno step propedeutico. ...

2023 - 07 - 10 18:21:02 L'Al Hilal ci riprova perL'Al Hilal va nuovamente all'assalto di Romelu. Il belga vuole aspettare l', ma il club saudita ha aumentato l'offerta al giocatore: 30 milioni a stagione per tre anni. 40 milioni invece al Chelsea. 2023 - 07 - 10 18:13:20 Milan, ...Nelle ultime ore il nome di Dusan Vlahovic è entrato nell'azione di disturbo della Juventus nei confronti dell', che sta cercando di prolungare il prestito didal Chelsea . Secondo il Guardian il club bianconero avrebbe proposto ai Blues lo scambio con il belga, per 21 milioni di sterline (circa 25 ...Ten Hag lo vuole per il suo gioco con i piedi, l'ha bisogno di cash peroltre ai portieri Trubin e Sommer Napoli 21/05/2023 - campionato di calcio serie A / Napoli -/ foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Andre' Onana ...

La Juventus per formalizzare offerte importanti per Romelu Lukaku al momento ha bisogno di mettere a segno cessioni importanti, su tutte quella di Dusan Vlahovic. Al momento, come riportato da ...