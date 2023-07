Ingv | occhi sottomarini nel Mar Egeo sorvegliano il vulcano Kolumbo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nel Mar, circa 8 chilometri al largo di Santorini, degliilper monitorarne l’attività e raccogliere dati utili in caso di emergenza: questo osservatorio sottomarino era, infatti, l’obiettivo dell’ultima spedizione oceanografica appena conclusa, chiamata Thira23, condotta dal Centro Ellenico per la Ricerca Marina e dall’Università Nazionale e Capodistriana di Atene in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica elogia, nell’ambito del programma di Ricerca Santory (Santorini seafloor volcanic observatory). “Il programma di Ricerca Santory è un innovativo progetto interdisciplinare finalizzato al monitoraggio in continuo delsottomarino, attraverso ...

