Inflazione | Liguori | Finché ci sarà la guerra | sarà difficile trovare un freno

(Di lunedì 10 luglio 2023) 'cilaun modo per raffreddare l''. Così il direttore editoriale di Tgcom24 Paoloè intervenuto a 'Controcorrente' parlando dei rincari che vanno dai mutui fino al settore alimentare'. Leggi Anche Salario minimo, Elly Schlein: 'Meloni non può voltarsi dall'...

'Finché ci sarà la guerra, sarà difficile trovare un modo per raffreddare l''. Così il direttore editoriale di Tgcom24 Paoloè intervenuto a 'Controcorrente' parlando dei rincari che vanno dai mutui fino al settore alimentare'. Leggi Anche Salario minimo, ...

Serie A, Lecce: intervista al vice-presidente Liguori Pianetalecce

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...“È comprensibile che la presidente Meloni non creda al salario minimo legale e alla sua necessità perché guadagna delle indennità che sono fino a 30 volte il salario minimo legale. Ma non si possono c ...