(Di lunedì 10 luglio 2023) Lasarà disponibile per circa un milione e 300mila nuclei familiari con redditi bassi. Dal latte alla pasta , l'aumento dei prezzi ha fatto crescere la spesa delle famiglie, costringendole a ...

Leggi Anche Saldi al via, Confesercenti: il budget medio previsto è 227 euro a personae aumento dei prezzi I dati diffusi dall'Istat relativi a maggio 2023 mostrano vendite al dettaglio ......possono consolarsi con la speranza di politiche di sostegno da parte di Pechino e con la possibilità di un buon contraccolpo contro l'altaoccidentale. Intanto per il Belpaesela ...... spinti anche dall'aumento dei prezzi legato sia all'sia all'incremento dei costi delle ... Fino al 10 luglio Ogni giorno un ebook in offerta Scopri di più Un dato positivo, tuttavia,...

Inflazione, arriva la card "Dedicata a te" per acquistare i beni di prima necessità TGCOM

Per contrastare l'inflazione arriva "Dedicata a te", la carta elettronica con un contributo unico di 382,50 euro per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Distribuita da Poste italiane, ...La segretaria del Partito democratico chiede alla premier di uscire dal silenzio su mutui, inflazione e salario minimo ...