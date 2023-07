Inedita nevicata in Sudafrica | da quanto non accadeva | GUARDA

(Di lunedì 10 luglio 2023) Johannesburg e altre parti delsono state investite da una inusualeaccompagnata da temperature rigide. L'ultima neve in città risale all'agosto 2012: i cittadini sono rimasti più che sorpresi per il raro evento.

L'appuntamento è fissato ad oggi, poco prima di mezzogiorno su Canale 5, con una puntata... nato in una masseria dalla volontà di salvare il latte durante una forte: la Burrata. COME ...Purtroppo, porre rimedio al disguido e ricongiungersi, per James e Hayley, non è possibile: l'intero Paese è ricoperto da unache blocca i trasporti e le strade. I due restano dunque ...L'appuntamento è fissato ad oggi, poco prima di mezzogiorno su Canale 5, con una puntata... nato in una masseria dalla volontà di salvare il latte durante una forte: la Burrata. COME ...