Indiana Jones 5 | per ringiovanire Harrison Ford ci sono voluti 100 tecnici VFX

(Di lunedì 10 luglio 2023) La sequenza iniziale de Il Quadrante del Destino vede unringiovanito digitalmente, cosa che ha richiesto un enorme sforzo produttivo. La spettacolare sequenza d'apertura die il Quadrante del Destino vede unreso più giovane grazie all'uso del de-aging, operazione che ha richiesto l'impiego di circa 100specializzati in effetti visivi. Secondo quanto riportato su Variety, cioltre 100 artisti degli effetti speciali e un processo di iper-collaborazione per realizzare l'più giovane ine il Quadrante del Destino. Il risultato finale è davvero impressionante, il che ha senso se si ...

Per la seconda settimana di fila l'archeologo più celebre della storia del cinema conquista la vetta della Top10 del weekend. "e il quadrante del destino " totalizza 984.593 grazie a 127.764 fan della saga, superando i 4 milioni globali. Secondo posto per " Elemental " che porta a casa 507.000 con 70.467 ...... ipotizzando in maniera ironica un film della serie cinematografica diquando l'attore sarebbe diventato ottantenne. Tra scherzi e lazzi, la risposta del divo hollywoodiano è stata una ...e il quadrante del destino con Elemental sono ancora in vetta alle classifiche del botteghino di questo weekend estivo. Il film di James Mangold che riporta Harrison Ford in una nuova ...

Incassi USA: Insidious - La porta rossa vince il weekend battendo Indiana Jones 5 BadTaste.it Cinema

LINK AL VIDEO: https://youtu.be/XIH60zGAgs4 Incontro straordinario a Taormina tra l’eclettico artista italiano Fabio Rovazzi e uno dei piu’ grandi attori del cinema mondiale Harrison Ford in occasione ...Indiana Jones e il quadrante del destino con Elemental sono ancora in vetta alle classifiche del botteghino di questo weekend estivo. (ANSA) ...