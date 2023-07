Frane e alluvioni provocate dalle piogge monsoniche hanno causato29 vittime nel nord dell', lasciando isolate intere zone della regione, segnalano oggi funzionari locali. Le autorità stanno aspettando che smetta di piovere prima di inviare elicotteri ...Frane e alluvioni provocate dalle piogge monsoniche hanno causato29 vittime nel nord dell', lasciando isolate intere zone della regione, segnalano oggi funzionari locali. Le autorit stanno aspettando che smetta di piovere prima di inviare elicotteri per ...Tre dipendenti delle ferrovie indiane sono stati arrestati nei giorni scorsi per il tragico scontro di tre treni che lo scorso 2 giugno ha causato la morte di 293 passeggeri ealtri 1000 feriti nello Stato orinetale dell'Orissa. Il Central Bureau of Investigation (Cbi), la più importante agenzia investigativa nazionale che sta accertando le cause del disastroso ...

India, almeno 29 morti per le alluvioni delle piogge monsoniche Agenzia ANSA

(ANSA) - NEW DELHI, 10 LUG - Frane e alluvioni provocate dalle piogge monsoniche hanno causato almeno 29 vittime nel nord dell'India, lasciando isolate intere zone della regione, segnalano oggi funzio ...Frane e alluvioni provocate dalle piogge monsoniche hanno causato almeno 29 vittime nel nord dell'India, lasciando isolate intere zone della regione, segnalano oggi funzionari locali.