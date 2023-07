Incidente Cadore | convalidato il fermo per Angelika Hutter per lo scontro avvenuto nel Bellunese

La 32enne tedesca è accusata di aver travolto e ucciso tre persone , tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di(Belluno) con la sua auto . Secondo quanto si è appreso, la donna non ha ...La 32enne tedesca è accusata di aver travolto e ucciso tre persone , tra cui un bimbo di 2 anni, a Santo Stefano di(Belluno) con la sua auto . Secondo quanto si è appreso, la donna non ha ...Preso di mira l' avvocato Giuseppe Triolo , per aver fatto il suo dovere: assistere l'indagata per la strage di Santo Stefano di, nel bellunese, dove la donna ha investito e ucciso tre ...

Incidente a Santo Stefano di Cadore: le immagini dello schianto La7

L'udienza di convalida dell'arresto con il gip ha avuto luogo in videoconferenza dal reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia dove si trova la donna ...Convalidato dal gip, Enrica Marson, il fermo per omicidio stradale plurimo nei confronti di Angelika Hutter. La 32enne tedesca è accusata di aver travolto e ucciso tre persone, tra cui un bimbo di 2 ...