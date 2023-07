Incidente a Santo Stefano di Cadore | Angelika Hutter interrogata per quattro ore

(Di lunedì 10 luglio 2023) È durato oltreore l'interrogatoro di, la 32enne tedesca arrestata per omicidio stradale plurimo dopo aver investito e ucciso con l'auto - il 6 luglio adi- tre membri di una stessa famiglia: Marco Antonello, 48 anni, il figlio Mattia (avrebbe compiuto 2 anni il prossimi 16 luglio) e la nonna materna Mariagrazia Zuin di 65 anni. La donna è stata sentita dal carcere di Venezia mentre il gip Enrica Marson, il pm Simone Marcon e il legale di fiducia Giuseppe Triolo si trovavano nell'istituto di pena di Belluno. Si continua a indagare su quanto accaduto: sul luogo dell’non sarebbero stati riscontrati segni di frenata e non è stata ancora esclusa alcuna ipotesi, dalla distrazione al gesto volontario. Oggi a ...

Gli inquirenti continuano nel tentativo di ricostruire il tragicodiStefano di Cadore. È in corso in carcere a Belluno l'interrogatorio di convalida dell'arresto di Angelika Hutter, la donna di 31 anni originaria della Baviera arrestata con l'accusa ...Il funzionario, che guidava la vettura, è rimasto illeso, ed ha fatto già rientro a Padova nella sede di lavoro, a palazzoStefano. L'è avvenuto alle 6.30 del mattino, fra viale ...Oggi aStefano di Cadore è lutto cittadino , negozi chiusi e mercato settimanale del lunedì ... la traduzione dal tedesco) e non ricorda nulla dell'. Hutter, come hanno confermato le ...

Si è tenuta in mattinata, al tribunale di Belluno, l'udienza di convalida per l'arresto di Angelika Hutter, la 31enne tedesca che giovedì scorso ha investito con la sua Audi tre persone sul marciapied ...