Inchiesta Prisma | la sentenza su Agnelli | un’altra stangata all’ex presidente della Juve!

(Di lunedì 10 luglio 2023) Sedici mesi di inibizione e 60mila euro di ammenda per l’exJuventus Andrea. Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato l’exbianconero in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato l’exJuventus Andreacon un’inibizione di 16 mesi e un’ammenda di 60mila euro in merito al procedimento avente ad oggetto le manovre stipendi, i rapporti con gli agenti e le partnership con altri club. La posizione diera stata stralciata dal Tribunale Federale Nazionale nel corso dell’udienza del 30 maggio scorso. L'articolo CalcioWeb.

