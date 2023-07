(Di lunedì 10 luglio 2023) La scelta di mettere i biglietti aalnon ha portato ad un calo di ingressi, con un boom per le casse dello Stato e del Vaticano. A snocciolare le cifre è il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: “I numeri relativi alladi ingressi aalsono decisamente positivi. Oltre 50mila i visitatori per un incasso di quasi 200mila euro. È importante il sorpasso degli acquisti su piattaforma rispetto a quelli alla biglietteria fisica, segno di un progressivo affermarsi del neonato sistema ditramite web. Un dato che mi rende felice riguarda, inoltre, i 4.830 ingressi ridotti, giovani tra i 18 e i 25 anni che hanno scelto di visitare, nell'arco degli ultimi sette giorni, uno dei monumenti antichi meglio ...

Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primial botteghino con Che ... Rain, che devolverà parte deglidella sua esibizione all'acquisto di nuovi alberi, il concerto ......ildi 30.287 euro, scegliendo un periodo compreso nel periodo di agosto. Vita da influencer, quanto si guadagna Facebook, Instagram, YouTube e TikTok: da Khaby Lame alla Ferragni, gli...Se infatti nel 2020, complici la pandemia e i lockdown, il settore è decollato registrandoe uno sviluppo del +23%, rispetto al 2021 i dati confermano il trend, segnando un 2,9% in più ...

Record assoluto di incassi per Smackdown Tuttowrestling

Ieri sera, il 7 luglio 2023, la WWE è tornata al Madison Square Garden di New York, un palcoscenico davvero molto importante e significativo quando si parla della compagnia di Stamford, dato che lì so ...I guadagni e il patrimonio di Barbara D'Urso, la conduttrice televisiva che dopo tanti anni passati a Mediaset non è stata riconfermata a Pomeriggio 5.