In surf da Capri a Malibù nel video per la nuova maglia del Napoli

(Di lunedì 10 luglio 2023) Presentazione in grande stile per le divise da gioco delper la stagione 2023/24. Panorami spettacolari dall'arcipelago campano alla California, a rimarcare l'appeal internazionale del ...

Presentazione in grande stile per le divise da gioco del Napoli per la stagione 2023/24. Panorami spettacolari dall'arcipelago campano alla California, a rimarcare l'appeal internazionale del ...Sethu con i BNKR44: 'Charlie' dei Baustelle;. LDA con Alex Britti : 'Oggi sono io' di Alex ... Il Premio alla carriera a Peppino Di. Standing ovation dell'Ariston per Peppino Di, ...Sethu con i BNKR44: 'Charlie' dei Baustelle;. Shari con Salmo: medley di Zucchero Fornaciari;. ... Gli ospiti della terza serata di Sanremo: Peppino Die il cast di Mare fuori. Nella quarta ...