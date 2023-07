In attesa dell’avanzata del Backshoring | ecco il fenomeno del Nearshoring con il Messico a trainare il trend

Leggi su moltouomo

(Di lunedì 10 luglio 2023) Nel mondo globale degli affari, ildelsta guadagnando sempre più attenzione. Le aziende internazionali stanno prendendo in considerazione nuove strategie di produzione e distribuzione al fine di ottimizzare le loro operazioni e ridurre i costi. In questo contesto, ilsi sta emergendo come una destinazione attraente per le aziende che desiderano spostare la loro produzione al di fuori della Cina. Questo articolo esplorerà ildele analizzerà le ragioni per cui sempre più aziende stanno abbandonando la Cina a favore delnel settore della finanza globale. Cosa si intende pere qual è il suo impatto sulla Finanza Globale Ilè una strategia di business in cui le ...