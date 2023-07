Imprese | Codere | Gonzaga Higuero nuovo ceo per guidare la nuova fase del gruppo

(Di lunedì 10 luglio 2023) (Adnkronos) –, multinazionale leader nel settore del gioco privato, annuncia la nomina dicome ceo del, incaricato diladella società., che dal 2018 ha ricoperto la carica di ceo presso Health Transportation Group, il secondo più grande fornitore di servizi di trasporto medico in Europa, guidando il processo di rifinanziamento, il turn around e l’acquisizione della società da parte di unazionista nel 2021, e il piano di crescita delnegli ultimi due anni, assume ora questasfida in. Con un'eccezionale carriera precedente in Prosegur,...

Gonzaga Higuero entra a far parte del team del Gruppo, contribuendo con la sua preziosa conoscenza ed esperienza a consolidare ulteriormente la posizione di leadership della compagnia in ...Gonzaga Higuero entra a far parte del team del Gruppo, contribuendo con la sua preziosa conoscenza ed esperienza a consolidare ulteriormente la posizione di leadership della compagnia in ...... il turn around e l'acquisizione della società da parte di un nuovo azionista nel 2021, e il piano di crescita del gruppo negli ultimi due anni, assume ora questa nuova sfida in

Imprese, Codere: Gonzaga Higuero nuovo ceo per guidare la nuova ... Adnkronos

Entra a far parte del team del Gruppo Codere, contribuendo con la sua preziosa conoscenza ed esperienza a consolidare ulteriormente la posizione di ...