Immissioni in ruolo e supplenze | indicazioni e info utili QUESTION TIME con Cozzetto Anief VIDEO

Manca ormai poco per l'inizio delle operazioni diine per le supplenze in vista del prossimo anno scolastico. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una nuova puntata di Question Time , la rubrica di consulenza curata dalla ...In attesa di conoscere il contingente destinato alleina.s. 2023/24 e dell'avvio delle relative operazioni, ricordiamo come procedere per l'assegnazione dei posti in caso le rispettive GaE o GM siano esaurite e perché alle graduatorie ...2023/24 si svolgerà, dopo leinordinarie, una procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia sostegno e relativi elenchi aggiuntivi, finalizzata al. Nello specifico,...

Immissioni in ruolo e supplenze, indicazioni e info utili. QUESTION TIME con Cozzetto (Anief) LIVE Lunedì 10 giugno alle 15:45 Orizzonte Scuola

Ne abbiamo parlato in “Immissioni in ruolo docenti 2023, si attinge da GaE e GM. Percentuali posti e ordine scorrimento graduatorie concorsuali”; le immissioni in ruolo ordinarie saranno seguite da ...Le immissioni in ruolo 2023/2024 della fase ordinaria avverranno principalmente da GaE e graduatorie concorsuali (GM), e poi dalla call veloce. A seguire ci sarà la fase straordinaria per i posti ...