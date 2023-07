Immigrazione | Meloni incassa a Riga l' appoggio lettone alla linea italiana | Gestione parta da Paesi d' origine

Lo ha detto il premier Giorgia, a Riga, dopo l'incontro con il primo ministro della Lettonia, Arturs Krisjanis Karins. "Sull'ci siamo trovati in sintonia nel Consiglio Europeo. ...Se insieme lavoriamo per fermare l'illegale, dando pari diritti a chi viene a vivere ...anche al centro del vertice di Vilnius al quale ci apprestiamo a partecipare - ha detto la...Krisjanis Karins ehanno affrontato anche il nodo dell', che vede l'Italia in prima linea per trovare un accordo comune con l'Europa per contrastare gli ingressi illegali . " In ...

Giorgia Meloni a Riga: "Con Lettonia d'accordo su temi immigrazione" Sky Tg24

Il premier Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa a Riga con il suo omologo, il primo ministro lettone Krisjanis Karins.(LaPresse) Giorgia Meloni in visita a Riga, in Lettonia, dove ha incontrato il premier Krisjanis Karins. Uno scambio di vedute “molto ampio” ...