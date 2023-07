Imbarazzo in Fratelli d’Italia | alla festa del partito a Roma invitato mezzo governo Ma non Santanchè | La Russa e Delmastro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) Evitare imbarazzi e polemiche. E quindi la ministra del Turismo Daniela, indagata dprocura di Milano per la gestione della sua azienda Visibilia, e il presidente del Senato Ignazio La, il cui figlio Leonardo Apache è accusato di violenza sessuale nei confronti di di una 22enne, non saranno a “Piazza Italia”, ladella federazionena diche inizia oggi pomeriggio fino a venerdì. Non ci sarà nemmeno il sottosegretarioGiustizia Andrea, per cui il giudice diha stabilito l’imputazione coatta per rivelazione di segreto. Assenze che sono state notate neldi Giorgia Meloni visto che sul palco di piazza Vittorio si alterneranno i ...