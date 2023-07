Il vescovo che combatte la dittatura sandinista

(Di lunedì 10 luglio 2023) Messico: continua la strage di giornalisti con AMLO Il giornalista messicano di 59 anni Luis Martín Sanchez Iniguez, che scriveva per il quotidiano La Jornada, è stato ritrovato morto a Nayarit con segni di tortura. Era scomparso da mercoledì e venerdì sua moglie aveva presentato una denuncia di scomparsa alle autorità. La scoperta arriva mentre le autorità stanno indagando su altri due crimini contro i media a Nayarit, un reporter disperso dal 4 luglio, Osiris Maldonado, che in passato aveva lavorato con La Jornada mentre il 7 luglio, due uomini armati incappucciati hanno fatto irruzione nell’appartamento del giornalista Jonathan Lora Ramirez e lo hanno costretto a salire su un’auto. Gli omicidi legati alla stampa sono saliti alle stelle sotto l’amministrazione dell’attuale presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador, aumentando dell’85% rispetto al suo predecessore. La tenacia ...

Ildopo il saluto di benvenuto al Principe ed ai presenti ha illustrato la vita di San Chiaffredocon San Costanzo è patrono della diocesi. Il principe algerino, da anni residente in ...... a pianta centrale, si caratterizza nella sobria conformazione degli esternisi contrappongono ...l'opera fu portata a termine soprattutto grazie al mecenatismo della famiglia del principee ...Ad attendere ilSuetta era presente il DS di Asl1 Dott. Carlo Alberto Paolo Tersalvia […] Attualità Costa Crociere presenta le crociere dedicate all'India Posted on 20 Giugno 2023 ...

Fano abbraccia il nuovo vescovo, ecco l'ingresso ufficiale di don ... il Resto del Carlino

A fine giugno la Corte d'Appello britannica ha dichiarato illegale il piano del primo ministro britannico di inviare in Ruanda i richiedenti asilo entrati illegalmente in cambio di centinaia di milion ...A fine giugno la Corte d'Appello britannica ha dichiarato illegale il piano del primo ministro britannico di inviare in Ruanda i richiedenti asilo entrati illegalmente in cambio di centinaia di milion ...