Il Teatro Tascabile di Bergamo compie cinquant’anni

Dal 2020 è sovrintendente e direttore artistico delalla Scala di Milano. Solito viaggio di ...di streaming dedicata ai cortometraggi con l'obiettivo di rendere il cinema brevee alla ...Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e delitaliano, porta in scena Every brilliant thing (27 gennaio). Niccolò Fettarappa Sandri in Apocalisse(8 febbraio) ......del rocchetto precaricato è stata la mossa vincente per rendere la fotografia veramente. ... scatti in ambienti poco luminosi : immaginiamola per le foto di scena a, con l'obiettivo a ...

Azioni teatrali e spettacoli - TTB - Teatro Tascabile Bergamo - eventi L'Eco di Bergamo

La passione per restituire alla città di Bergamo alcuni dei suoi luoghi significativi, ha portato questo progetto a rientrare tra gli undici selezionati con “Spazi in trasformazione”, un bando dedicat ...È tempo di immergersi nella sesta edizione di TAD Residency 2023: un'esperienza di contatto tra arti visive, teatro e danza. Email : info@contemporarylocus.it TAD Residency e` un progetto di residenza ...