Il ristorante non ha il Pos | i clienti senza contanti cacciati via durante la cena

(Di lunedì 10 luglio 2023) I piatti erano già sul tavolo, ma idi undi Roma hanno dovuto lasciare lae andarsene. Il motivo? “Il pos non funziona”. A raccontare la vicenda su Twitter è Giancarlo Loquenzi, giornalista di Radio Rai che conduce Zapping su Radio 1. Il fatto è avvenuto in una nota bisteccheria della Capitale.”Non abbiamo”, hanno risposto i commensali. “Allora dovete andarvene”, si sono sentiti dire, nonostante alcune pietanze fossero già a tavola. “Ieri sera vado con una amica in una famosa bisteccheria romana. Ci sediamo, ordiniamo. Il cameriere porta l’acqua e gli antipasti: una bruschetta e un supplì”, ha raccontato il noto giornalista. “Con l’occasione ci comunica che il Pos è rotto e dovremo pagare solo in. La mia amica e io ci frughiamo le tasche e mettiamo insieme a ...

...attraverso il sentiero che parte dalCastelreggio di Sistiana Mare. Sono numerose le calette che compongono la Costa dei Barbari, frequentata prevalentemente da naturisti, anche seè ...... come le fa notare il suo psicologo, è simile a Zanna Bianca, mezzo cane e mezzo lupo,del ... stereotipate previsioni per il futuro che nessuno, al termine di un pranzo o di una cena al, ...sono state fornite indicazioni circa l'identificazione deloggetto delle pesanti contestazioni. Durante i controlli, sorpresi anche 4 lavoratori in nero uno dei quali percettore di ...

Il ristorante non ha il Pos, il cliente senza contanti cacciato via durante la cena: «Avevo già i piatti sul t leggo.it

«Il Pos non funziona». «Ma non abbiamo contanti». «Allora dovete andarvene». E i piatti erano giù sul tavolo. È successo a Roma in ...«Il pos non funziona». «Ma non abbiamo contanti». «Allora dovete andarvene». E i piatti erano giù sul tavolo. È successo a Roma in una ...