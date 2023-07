Ilin calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,38%, a 72,84 dollari al barile. . 10 luglio 2023Piazza Affaricon un guadagno dello 0,34%, rimettendosi all'inseguimento dei 28 mila punti. ... Tra le materie prime non offrono grandi spunti al momento oro e. Timori per l'economia ...Chiusura positiva per le borse europee nel primo giorno della settimana. Milanoa +0,34%, Londra +0,23%, Parigi e Francoforte +0,45%. A Wall Street, dopo una partenza in ... ilè stabile ...

Il petrolio chiude in calo a New York a 72,84 dollari al barile Agenzia ANSA

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono l'1,38%, a 72,84 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...L'Ain Dubai, negli Emirati Arabi, è stata aperta per cinque mesi prima di chiudere senza spiegazioni La ruota panoramica più grande del mondo si trova nell’isola artificiale di Bluewaters, a Dubai. Si ...