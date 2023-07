(Di lunedì 10 luglio 2023) "Nonmai dimia, voglio andare fino in fondo". Lo ha detto il babbo di, Miguel Angel Romero Chicclo, stasera al corteo che evidenzia i 30 giorni dalla scomparsa della ...

Emanuela Zuccagnoli, presidente di Penelope Toscana ha detto che è "importante che la città di Firenze ci sia, perché prima di essere una bambina peruviana,è una bambina. Bisogna impegnarsi per ...Anche ildifa appello alla premier affinché si "prenda a cuore questo caso perché è un mese che è scomparsa la mia bambina, per favore, fateci sentire la vostra vicinanza, vi prego". ...Anche ildifa appello alla premier affinché si 'prenda a cuore questo caso perché è un mese che è scomparsa la mia bambina, per favore, fateci sentire la vostra vicinanza, vi prego'. ...

Il padre di Kata, 'Non smetterò mai di cercare mia figlia' - Toscana Agenzia ANSA

"Non smetterò mai di cercare mia figlia, voglio andare fino in fondo". Lo ha detto il babbo di Kata, Miguel Angel Romero Chicclo, stasera al corteo che evidenzia i 30 giorni dalla scomparsa della bamb ...Il 10 giugno la sparizione della piccola dall’ex Hotel Astor. Da allora tante segnalazioni e indagini ma nessun elemento. Che fine ha fatto la bambina