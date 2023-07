Il notaio | il commercialista e il re delle scarpe | blitz contro la borghesia mafiosa a Palermo | arrestati gli “insospettabili” amici dei boss

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 luglio 2023) “Lui è il tutto”: questa la descrizione che fa di Salvatore Genova un mafioso intercettato dalla Mobile di. Genova dal 2008 è il reggente del mandamento di Cosa nostra di Resuttana: il 2 marzo 2019, all’uscita del carcere di Opera dove era stato detenuto al 41-bis, ha trovato ad attenderlo ilGiuseppe Mesia, andato fino a Milano per scortarlo durante il viaggio di rientro in Sicilia. Una scena simbolica che fa da prologo all’operazione che lunedì ha svelato rapporti tra professionisti e mafiosi, la cosiddetta zona grigia di. L’operazione, coordinata dalla Procura guidata da Maurizio De Lucia, ha coinvolto dei veri, volti e nomi molto noti in città. Come quello di Giovanni Quartararo, titolare dell’omonima catena di negozi di. Gli ...