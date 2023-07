con 5 stupende destinazioni e altrettanti ospiti 'Un sogno in affitto', un viaggio grazie ... Puglia, Capalbio, Verona,e Valgardena. A seguire, ci sarà un best of per vedere le migliori ...Quel che è rimasto del vecchio, nel primo pomeriggio incontrerà il nuovonel centro tecnico di Castel Volturno. Si ricomincia. Dove eravamo rimasti Già, lo storico scudetto sul petto. È un nuovo inizio, con un nuovo allenatore ma per il resto tutto è ancora molto ...... andando a segno solo una volta in Coppa Italia contro ile una in Coppa Uefa contro i ... Esnaiderdal Giappone Per Esnaider, oltre la parentesi no a Torino, una carriera da calciatore ...

Il Napoli riparte sulla nave dello scudetto ilmattino.it

È fuori pericolo il bagnino 41enne che ieri è stato accoltellato in un lido balneare di Marechiaro, a Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini della ...Una doppia conferma per la prossima stagione sportiva in Serie A Femminile. Il Napoli, accantonata la vittoria del campionato cadetto che ha consegnato le chiavi per la partecipazione alla massima com ...