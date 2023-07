Il Napoli presenta la nuova maglia | lo scudetto è in bella vista | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 luglio 2023), in collaborazione con EA7,i nuovi kit Home and Away per la stagione sportiva 2023/2024. Per il Club è l’inizio di unaera e i pilastri sui quali si basa sono da un lato il forte legame con la propria Città e dall’altra la presenza dei tifosi deldiffusa in tutto il mondo e meravigliosamente rapta dalle feste spontanee che hanno colorato di azzurro le strade delle principali città internazionali in occasione della vittoria del terzo. Il Club si pone come un ponte fra la passione per la Squadra, che nasce all’interno della città di, e i milioni di tifosi di ogni età sparsi su tutti i continenti, che da generazioni si tramandano l’amore per laazzurra. Per raccontare la propria identità il ...