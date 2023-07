Il ministro Abodi nella bufera dopo una frase sul calciatore gay Jakub Jankto

(Di lunedì 10 luglio 2023)"è prima di tutto una persona e secondo è un atleta. Non faccio differenze di caratteristiche che riguardano la sfera delle scelte personali. Se devo essere altrettanto sincero non amo, in generale, le ostentazioni, ma le scelte individuali vanno rispettate per come vengono prese e...

"Ma proprio non ce la fanno a trattenersi - commenta la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga , su Twitter - Oggi è la volta del. L'unica ostentazione a cui assistiamo è quella di ...Il primo "polverone" si è alzato a causa delle dichiarazioni delper lo Sport e i Giovani: Andreasi è espresso infatti in modo poco favorevole al Pride e alle ostentazioni in genere, ...... in cui ha scritto: Qui il web è esploso, con molte critiche nei confronti dell'ex presidente della Serie B: 'Che pena nel 2023 sentire ilparlare di 'ostentazioni' e 'scelte personali'...

Jankto torna in Italia dopo il coming out e il ministro dello Sport Abodi ne parla così: “Non amo le… Il Fatto Quotidiano

Jakub Jankto è pronto a tornare in Italia, dopo la parentesi a Udinese e Sampdoria, per vestire la maglia del Cagliari. Nei mesi scorsi il centrocampista è finito al centro di tutti ...