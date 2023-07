Il giovane Montalbano streaming e diretta tv | dove vedere la seconda puntata in replica

(Di lunedì 10 luglio 2023) Questa sera, lunedì 10 luglio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda inlade Il, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissarioin quanto vede protagonista un Salvo inetà. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto.Ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La serie tv, come detto, va in onda insu Rai 1 il lunedì sera alle ore 21,25. Il ...

Ilpilota molisano e il suo navigatore frusinate, a bordo di una Skoda Fabia R5 della ... In Emilia Romagna al Circuito di Pomposa ritiro amaro per Rosarioche si stava giocando le ...Ilpilota molisano e il suo navigatore frusinate, a bordo di una Skoda Fabia R5 della ... In Emilia Romagna al Circuito di Pomposa ritiro amaro per Rosarioche si stava giocando le ...Alessio Vassallo è arrivato con Ginevra: l'attore ha trovato il successo con 'Il' e in 'Sei donne - Il mistero di Leila'. Daniele Pecci che di recente si sta dedicando anima e ...

E' Capodanno per "Il giovane Montalbano", stasera la seconda puntata Io Donna

Un uomo viene ucciso nello stesso albergo in cui alloggia il commissario ed è l'inizio di una lunga indagine, dove niente è come sembra. Su Rai 1 ...Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV. Nel palinsesto interessanti film e fiction da non perdere.