Il giovane Montalbano stasera su Rai1 in replica | trama e cast di Capodanno

(Di lunedì 10 luglio 2023) Eccodi, la seconda puntata de Il, insualle 21:25. Iltornasu, in, alle 21:25. La sua seconda puntata,, sarà in grado di porre un freno allo strapotere, in fatto di ascolti, di Temptation Island? Il reality di Canale 5 si è aggiudicato la sfida dello scorso lunedì con quasi un milione di telespettatori in più. Ma il commissario, anche nella sua serie prequel, è uno che non si arrende facilmente. Il: ladiSalvo ...

Ilpilota molisano e il suo navigatore frusinate, a bordo di una Skoda Fabia R5 della ... In Emilia Romagna al Circuito di Pomposa ritiro amaro per Rosarioche si stava giocando le ...Ilpilota molisano e il suo navigatore frusinate, a bordo di una Skoda Fabia R5 della ... In Emilia Romagna al Circuito di Pomposa ritiro amaro per Rosarioche si stava giocando le ...Alessio Vassallo è arrivato con Ginevra: l'attore ha trovato il successo con 'Il' e in 'Sei donne - Il mistero di Leila'. Daniele Pecci che di recente si sta dedicando anima e ...

E' Capodanno per "Il giovane Montalbano", stasera la seconda puntata Io Donna

Il primo incontro tra lui e il commissario non è dei migliori, ma avranno modo di conoscersi. Il giovane Montalbano si concentra sulle indagini, partendo dalla pista più semplice. Poco dopo, Rosina ...Ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV. Nel palinsesto interessanti film e fiction da non perdere.