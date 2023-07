Il Cremlino | Putin ha incontrato Prigozhin e altri comandanti della Wagner

(Di lunedì 10 luglio 2023) Il portavoce delDmitry Peskov ha confermato che il Presidente Vladimirha ricevuto al, lo scorso 29 giugno, Evgheny, che solo pochi giorni prima aveva guidato un tentativo di golpe, e decine di. L'incontro è durato tre ore. In tutto...

Ricompare il generale Gerasimov Il portavoce delDmitry Peskov ha confermato che il Presidente Vladimirha ricevuto al, lo scorso 29 giugno, Evgheny Prigozhin , che solo pochi ..."Almeno da venerdì 1 luglio, Prigozhin sarebbe al, dove è stato convocato dai suoi principali comandanti. Avrebbe incontrato Vladimire sarebbe stato ascoltato dal generale Viktor ...Guerra, ilconferma: 'Incontro di tre ore tra il capo della Wagner Prighozin e' Il portavoce delDmitri Peskov ha annunciato che il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin ha incontrato il presidente Vladimir: l'incontro è avvenuto il 29 giugno, dopo l'...

Prigozhin il 29 giugno è stato a lungo al Cremlino con Putin, l’indiscrezione d’intelligence dalla Francia. N… La Stampa

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che il Presidente Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino, lo scorso 29 giugno, Evgheny Prigozhin, che solo pochi giorni prima aveva guidato un ...Per dieci giorni, da quando ha fatto tremare le mura del Cremlino con la sua ‘marcia per la Giustizia’, su di lui è calato un alone di mistero. Chi gli dava pochi… Leggi ...