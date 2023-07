Il bambino nato con una chioma da far invidia | in Inghilterra lo chiamano Wolverine!

Leggi su oggi-notizie

(Di lunedì 10 luglio 2023) Oggi Notizie Scopri la straordinaria storia di Rachel e Gareth Carter e del loro neoche ha sbalordito tutti al momento della nascita con una capigliatura folta e lunga. Questa notizia insolita, che ha inganpersino i medici, ha trasformato il piccolo Bobby in una vera e propria celebrità. Leggi di più su questa avventura partendo da una semplice ecografia fino al grande giorno in ospedale. Questo articolo ti stupirà e ti farà sorridere con l'unicità di questa famiglia. Scopri anche come i genitori di Bobby stanno gestendo l'attenzione pubblica e la curiosità suscitata dalla straordinaria capigliatura del loro. Di cosa parliamo in questo articolo... Una donna partorisce suo secondo figlio con una folta capigliatura che sorprende medici e infermieri. La coppia britannica, Rachel e Gareth Carter, originari di Lydiate, ...