HONOR Pad X9 arriva in Italia | in promozione con HONOR Summer Sales

ha lanciato il nuovo tabletX9 , caratterizzato da unFullView Display da 11,5 pollici, un sistema audio a sei altoparlanti con tecnologia di sintonizzazione del suonoHisten e fino a 128 GB di spazio di ...Giusto in tempo per l' arrivo in Italia di90 , arrivano i grandi sconti degliSummer Sales , che vede tra i diretti interessati proprio gli smartphone e il nuovo tabletX9. Fresco di presentazione, il nuovoX9 arriva sul mercato già in promozione sfruttando gli sconti estivi del brand sul sito ufficiale , al prezzo di 229,90 euro invece di 249,90 ..., oltre agli smartphone , ha lanciato anche un nuovo tablet piuttosto interessante: si tratta diX9 , ovvero la versione europea diX8 già svelata in Cina. Il dispositivo, già disponibile in Italia sul sito ufficiale al prezzo speciale di 229 anziché 249,90 nella colorazione ...

